Nippon Electric Glass zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Electric Glass hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 85,90 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,54 Prozent auf 78,31 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at