NIPPON EXPRESS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NIPPON EXPRESS lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NIPPON EXPRESS mit einem Umsatz von insgesamt 4,32 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at