13.11.2025 06:31:28
NIPPON EXPRESS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NIPPON EXPRESS hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,25 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26,97 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,11 Prozent auf 636,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte NIPPON EXPRESS 650,31 Milliarden JPY umgesetzt.
