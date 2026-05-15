NIPPON EXPRESS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NIPPON EXPRESS ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NIPPON EXPRESS die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 4,16 Milliarden USD, gegenüber 4,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at