Nippon Express USA verlegt Lager nach Long Beach (Los Angeles)

TOKIO, 26. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Nippon Express USA, Inc. (nachstehend „NE USA"), ein lokales Tochterunternehmen von Nippon Express Co., Ltd., hat seinen Hauptstandort für den Seefrachttransport und die Lagerhaltung an der Westküste vom kalifornischen Torrance nach Long Beach, ebenfalls Kalifornien, verlagert. Der neue Standort in Long Beach, das zum Großraum Los Angeles gehört, wurde im Januar 2020 eröffnet.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202002217132-O3-M9KxbID5

Am Dienstag, dem 28. Januar, fand am neuen Standort eine Eröffnungszeremonie statt.

Foto 1: Eröffnungszeremonie

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202002217132/_prw_PI1lg_1QSJx8da.jpg

Foto 2: Außenansicht des neuen Standorts

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202002217132/_prw_PI2lg_1TKqb67K.jpg

Aufgrund der robusten US-Wirtschaft ist die Nachfrage nach Lagerhäusern im regionalen Umfeld des Hafens von Los Angeles auf breiter Front stark gestiegen. Der bisherige Standort von NE USA umfasste drei Gebäude auf dem gleichen Gelände, der neue Standort wird, im Interesse einer größeren Lager- und Betriebseffizienz, ein einzelnes Gebäude mit hoher Decke nutzen.

Von dieser Standortzusammenlegung mit Associated Global Systems, Inc., einem weiteren Unternehmen der Nippon Express Group, wird eine beträchtliche Synergie durch die effiziente Integration des Güterfernverkehrs von bzw. nach Los Angeles erwartet.

Der neue Standort in Long Beach liegt am sogenannten „Heavy Container Corridor" des Hafens von Los Angeles, einem Straßendamm, auf dem überschwere Containerladungen ohne besondere Genehmigung transportiert werden können. NE USA wird versuchen, die Vorteile dieses Standorts zu nutzen, um sein Geschäft im Transport von Großanlagen, anderem Schwerlastverkehr und verschiedenen Umschlag-Operationen zu intensivieren und neue Speditionsgeschäfte zu akquirieren.

Bei dem neuen Standort handelt es sich um eine klimatisierte Einrichtung, die mit einer Tiefkühlanlage (-20 C) und einer Kühlanlage (2 C bis 8 C) ausgestattet ist und die Lagerung von verderblichen Waren, Arzneimitteln und anderen Gütern ermöglicht, die eine Temperaturkontrolle erfordern.

NE USA ist weiterhin bestrebt, seine gemeinschaftsbasierten Logistikdienstleistungen weltweit auszubauen, um die diversifizierten globalen Geschäftsaktivitäten seiner Kunden zu unterstützen.

Profil des neuen Standorts

Name: Ocean Service Division & Logistics Service Division, Los Angeles Branch; Household Goods Branch; Nippon Express USA, Inc.

Adresse: 1901 W. Pacific Coast Highway, Long Beach, CA 90810, USA

Lagerbereich: 16.570 Quadratmeter

Büro: 1.535 Quadratmeter

