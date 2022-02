NIPPON EXPRESS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON EXPRESS ließ sich am 14.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NIPPON EXPRESS die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Experten hatten einen Gewinn von 168,74 JPY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 572,11 Milliarden JPY erwartet.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 634,09 JPY und einen Umsatz von 2.081,30 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at