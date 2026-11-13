NIPPON EXPRESS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NIPPON EXPRESS hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 4,47 Milliarden USD gegenüber 4,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at