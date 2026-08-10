NIPPON EXPRESS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON EXPRESS äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 81,58 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIPPON EXPRESS 28,92 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent auf 704,28 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 626,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at