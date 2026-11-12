NIPPON EXPRESS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON EXPRESS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

NIPPON EXPRESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 99,37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,25 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 711,49 Milliarden JPY – ein Plus von 11,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIPPON EXPRESS 636,61 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at