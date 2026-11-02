Nippon Felt: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Felt veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,94 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,30 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at