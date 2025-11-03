|
Nippon Felt stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nippon Felt hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 6,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Felt in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
