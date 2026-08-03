Nippon Felt stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Felt lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Nippon Felt hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,81 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,52 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,40 Prozent auf 2,24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Felt 2,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at