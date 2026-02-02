Nippon Felt vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Felt hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,11 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Nippon Felt mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,75 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at