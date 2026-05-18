Nippon Felt: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nippon Felt hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 5,67 JPY gegenüber 2,71 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,27 Prozent auf 2,30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 31,78 JPY, nach 23,84 JPY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,10 Prozent auf 9,40 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at