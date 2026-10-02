Nippon Filcon hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon Filcon präsentierte in der am 01.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,54 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,69 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,30 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at