Nippon Filcon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nippon Filcon hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 69,48 JPY. Im Vorjahresquartal waren -5,500 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Filcon im vergangenen Quartal 7,73 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Filcon 6,91 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 37,470 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Nippon Filcon ein Ergebnis je Aktie von 31,65 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 27,84 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,64 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at