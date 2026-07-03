Nippon Filcon stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Filcon veröffentlichte am 01.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 19,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,81 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,50 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at