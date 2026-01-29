Nippon Fine Chemical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Fine Chemical hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43,78 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Fine Chemical 44,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,03 Prozent auf 7,38 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,23 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at