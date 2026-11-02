Nippon Fine Chemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nippon Fine Chemical veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 66,03 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 68,84 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,80 Prozent auf 8,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Fine Chemical 9,37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at