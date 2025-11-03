Nippon Fine Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nippon Fine Chemical lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 68,84 JPY. Im letzten Jahr hatte Nippon Fine Chemical einen Gewinn von 44,75 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Fine Chemical im vergangenen Quartal 9,37 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Fine Chemical 9,12 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at