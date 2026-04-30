30.04.2026 06:31:29

Nippon Fine Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nippon Fine Chemical hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,01 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Fine Chemical ein EPS von 47,36 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,92 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,05 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 202,38 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 172,06 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 35,66 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 33,80 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

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