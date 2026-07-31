Nippon Fine Chemical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Fine Chemical hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 57,37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 44,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,46 Prozent auf 8,89 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at