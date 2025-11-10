Nippon Flour Mills: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nippon Flour Mills hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 54,45 JPY. Im Vorjahresviertel waren 58,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 103,68 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 102,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at