06.02.2026 06:31:28
Nippon Flour Mills: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nippon Flour Mills präsentierte am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 75,30 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Flour Mills ein EPS von 69,83 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Flour Mills in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 107,60 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
