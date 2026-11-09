Nippon Flour Mills legte Quartalsergebnis vor

Nippon Flour Mills hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 71,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 54,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 106,30 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Flour Mills 103,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at