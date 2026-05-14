Nippon Flour Mills verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Flour Mills hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 75,01 JPY. Im Vorjahresviertel waren 67,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 100,98 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Flour Mills 98,37 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 262,51 JPY. Im Vorjahr hatte Nippon Flour Mills 317,27 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Nippon Flour Mills hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 418,43 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 410,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at