NIPPON GAS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NIPPON GAS hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,53 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 38,74 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIPPON GAS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 51,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at