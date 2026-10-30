NIPPON GAS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NIPPON GAS lud am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,47 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,68 Milliarden JPY – ein Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIPPON GAS 42,34 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at