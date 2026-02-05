NIPPON GAS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON GAS hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,13 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 349,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 340,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at