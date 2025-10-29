NIPPON GAS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NIPPON GAS lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 7,42 JPY gegenüber 1,46 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIPPON GAS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,34 Milliarden JPY im Vergleich zu 41,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at