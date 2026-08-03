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03.08.2026 06:31:29
Nippon Gear gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nippon Gear hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Nippon Gear hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,67 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18,89 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Nippon Gear im vergangenen Quartal 2,06 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Gear 2,07 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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