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15.05.2026 06:31:29
Nippon Gear hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nippon Gear hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Nippon Gear hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52,01 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33,96 JPY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 3,18 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Gear 2,78 Milliarden JPY umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 123,01 JPY gegenüber 108,90 JPY im Vorjahr.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,43 Prozent auf 9,88 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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