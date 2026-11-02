Nippon Gear hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon Gear hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37,71 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,39 Milliarden JPY – ein Plus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Gear 2,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at