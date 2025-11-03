Nippon Gear: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nippon Gear lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,95 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Nippon Gear 2,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at