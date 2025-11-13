Nippon Hume: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippon Hume hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31,94 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,01 Prozent auf 8,72 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

