09.02.2026 06:31:29
Nippon Hume: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nippon Hume hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 18,80 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21,46 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,83 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
