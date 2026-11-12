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12.11.2026 06:31:28
Nippon Hume legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nippon Hume hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,09 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,21 Milliarden JPY – ein Plus von 28,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Hume 8,72 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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