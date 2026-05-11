Nippon Hume stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Hume hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 13,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Hume -0,540 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 72,42 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Hume 64,97 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,57 Prozent auf 40,24 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 37,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at