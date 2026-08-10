|
10.08.2026 06:31:29
Nippon Ichi Software: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nippon Ichi Software hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,08 JPY. Im Vorjahresquartal waren -33,430 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 847,7 Millionen JPY – ein Plus von 76,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Ichi Software 480,3 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas leichter -- DAX kaum verändert -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart etwas schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen geben leicht nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.