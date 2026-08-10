Nippon Ichi Software: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Ichi Software hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,08 JPY. Im Vorjahresquartal waren -33,430 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 847,7 Millionen JPY – ein Plus von 76,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Ichi Software 480,3 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at