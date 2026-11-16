|
16.11.2026 06:31:29
Nippon Ichi Software stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nippon Ichi Software ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nippon Ichi Software die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 138,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -10,960 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 763,9 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.