Nippon Ichi Software stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Ichi Software ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nippon Ichi Software die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 138,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -10,960 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 763,9 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at