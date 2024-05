Nippon Ichi Software verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Ichi Software präsentierte in der am 10.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,35 JPY gegenüber 37,02 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,95 Prozent auf 935,9 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,48 Milliarden JPY gelegen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 117,73 JPY gegenüber 133,50 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5,34 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,83 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at