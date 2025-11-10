Nippon Information Development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Information Development lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 60,43 JPY. Im Vorjahresviertel waren 61,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,76 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at