Nippon Information Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Information Development hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Nippon Information Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 58,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 58,51 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 6,39 Milliarden JPY gegenüber 6,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at