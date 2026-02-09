|
09.02.2026 06:31:29
Nippon Information Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nippon Information Development hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Nippon Information Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 58,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 58,51 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 6,39 Milliarden JPY gegenüber 6,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!