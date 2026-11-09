Nippon Information Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Information Development hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 67,94 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Information Development 60,43 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,76 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,15 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at