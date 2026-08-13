Nippon Jogesuido Sekkei legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nippon Jogesuido Sekkei hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 74,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 44,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,16 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at