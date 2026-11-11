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11.11.2026 06:31:29
Nippon Jogesuido Sekkei stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nippon Jogesuido Sekkei hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Nippon Jogesuido Sekkei vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 45,42 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -83,050 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 4,72 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Jogesuido Sekkei 4,12 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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