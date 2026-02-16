Nippon Jogesuido Sekkei verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Jogesuido Sekkei hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 30,25 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Jogesuido Sekkei noch ein Gewinn pro Aktie von 26,32 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,44 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 229,24 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nippon Jogesuido Sekkei ein Gewinn pro Aktie von 222,22 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Nippon Jogesuido Sekkei im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,85 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 22,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at