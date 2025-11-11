Nippon Jogesuido Sekkei zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Jogesuido Sekkei präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 83,05 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -43,730 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,94 Prozent auf 4,12 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at