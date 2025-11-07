NIPPON KANZAI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NIPPON KANZAI hat sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 48,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 49,70 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 36,42 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,86 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at