NIPPON KANZAI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NIPPON KANZAI hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 64,42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIPPON KANZAI 53,52 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,27 Prozent auf 38,39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at